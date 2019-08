Caixa reinaugura agência bancária da Rocinha

A Caixa Econômica Federal reinaugurou na manhã desta sexta-feira (23) a agência bancária que atende à comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A unidade fica no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, às margens da Autoestrada Lagoa-Barra, na entrada da comunidade.



Ao participar de um almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que, com o fechamento da agência, 23 mil contas poupança haviam sido transferidas para a agência do Shopping da Gávea, de acesso mais difícil para os moradores da comunidade da Rocinha.



"O banco do povo tinha saído das comunidades do Rio de Janeiro", disse Guimarães, ao informar que a Caixa estuda abrir mais agências em comunidades do Rio.



A agência antes funcionava como um pequeno posto no interior na comunidade até ser fechada em 2017, em meio à crise de segurança pública na região. Após um acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, a unidade pôde ser reinaugurada no centro de cidadania.

Edição: Nádia Franco