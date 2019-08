Petrobras elege novo diretor de Governança e Conformidade

O Conselho de Administração da Petrobras elegeu, nesta quarta-feira (28), Marcelo Barbosa de Castro Zenkner para o cargo de diretor executivo de Governança e Conformidade. Formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ocupa desde fevereiro de 2019 o cargo de consultor da presidência da estatal e é membro do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, órgão do Sistema de Integridade, ligado diretamente ao Conselho de Administração.

De 1997 a janeiro deste ano, atuou como promotor de Justiça membro do Ministério Público do Estado do Espirito Santo, onde ocupou várias funções no combate à corrupção e ao crime organizado. Até abril de 2016, atuou como secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o primeiro estado brasileiro a criar uma estrutura administrativa e a aplicar sanções administrativas com base na Lei Anticorrupção Empresarial e premiado pela Controladoria-Geral da União com o primeiro lugar no cumprimento das regras da Lei de Acesso à Informação (2015) e pelo Ministério Público Federal com o primeiro lugar no ranking dos melhores portais de transparência no Brasil (2015).

Zenkner é professor da Faculdade de Direito de Vitória, além de executar atividades acadêmicas em outras instituições estrangeiras e locais, incluindo a Universidade Nova de Lisboa e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A indicação do novo diretor foi objeto de prévia análise pelo Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Petrobras.

*Com informações da Gerência de Imprensa da Petrobras

