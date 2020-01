Dólar fecha acima de R$ 4,19, no maior valor desde início de dezembro

Em mais um dia de volatilidade no mercado, o dólar norte-americano voltou a subir e fechou no maior valor em mais de 40 dias. O dólar comercial fechou esta -feira (16) vendido a R$ 4,191, com alta de R$ 0,006 (0,15%). A divisa está no maior valor de fechamento desde (R$ 4,202).

O dólar abriu em baixa. Por volta das 10h15, chegou a ser vendido a R$ 4,16, na mínima do dia. No início da tarde, no entanto, a cotação reverteu a tendência, e a moeda passou a operar em alta. Por volta das 16h, a cotação chegou a encostar em R$ 4,20. A moeda acumula valorização de 4,44% em 2020.

No mercado de ações, o dia também foi de oscilações. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia com pequena alta de 0,25%, aos 116.704 pontos. O indicador registrou alta durante toda a manhã, mas passou a cair durante a tarde até recuperar-se e fechar próximo da estabilidade nos minutos finais de negociação.

Nos últimos dias, o mercado financeiro tem sido afetado pelas expectativas em torno do fechamento do acordo comercial entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do planeta. A primeira etapa do acordo foi assinada (15), na Casa Branca.

Apesar do compromisso da China de importar US$ 180 bilhões em bens norte-americanos, o acordo não anulou a maior parte das taxas punitivas impostas pelos Estados Unidos sobre US$ 360 bilhões de produtos chineses. O governo de Donald Trump manterá taxas alfandegárias adicionais de 25% sobre US$ 250 bilhões de bens importados da China e de 7,5% sobre mais US$ 120 bilhões.

Edição: Bruna Saniele