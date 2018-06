“Máquina de livros” visita cidades do país para estimular leitura

A mágica acontece diante dos pequenos olhos de Catarina Costa, 6 anos. Livros já lidos são transformados em outros, a partir do momento em que ela insere uma obra em uma “máquina de livros”. A experiência chamou a atenção da menina, que já sabe o alfabeto e está aprendendo a juntar as letras. Agora, a vontade de aprender a formar palavras e, a partir disso, mergulhar no universo das histórias aumentou. “Vou ler todos”, disse, segurando nas mãos as obras que ganhou hoje.

Catarina é uma das brasilienses que, até amanhã (21), podem trocar livros no projeto Incrível Máquina de Livros. A van transformada em atrativo lúdico permite o depósito e a entrega imediata dos livros, chamando a atenção de quem passa pela Biblioteca Nacional pelas cores e luzes que ostenta. Organizador da iniciativa, Ricardo Martins conta que o objetivo é incentivar a cultura e, indo além da cultura digital e da dependência de tablets e smartphones, “tirar um pouquinho desse mundo tecnológico e tentar resgatar a paixão pela leitura através do livro físico”.

A inovação tem um objetivo: fazer do encontro com os livros parte do cotidiano. “A gente tentou fugir também de feiras convencionais, onde os livros ficam expostos. [Aqui] é uma forma lúdica, interativa, voltada para as pessoas que estão nas ruas, totalmente gratuita, para que elas possam vir trocar seus livros”, informa Martins. Para participar, é simples: basta trazer para troca livros de literatura em bom estado de conservação.

Da máquina, saem capas coloridas, obras ilustradas, literatura de todos os tipos. E ainda é possível escolher entre obras para crianças ou para pessoas mais velhas. Com 12 anos, Isadora Costa se diz apaixonada por livros desde os 8 anos. “Meu pai sempre gostou muito de ler e tinha livros em casa, aí ele me emprestou e disse que, se eu gostasse, poderia pegar outro. Aí adorei, peguei mais; adorei, peguei mais. Aí comecei a amar os livros a partir daí. Todo dia eu leio um pouquinho, não importa qual o livro”, conta.

O projeto é da Infinito Cultural e iniciada em São Paulo, no ano passado, com “o maior sucesso”, segundo Martins. A partir de então, com o apoio do Ministério da Cultura, os organizadores projetaram a expansão da iniciativa. A mesma van que promove a “mágica” leva a equipe de três pessoas para diferentes cidades do país. Brasília é a décima visitada por eles. A expectativa é de que sejam atendidas, ao todo, 21 cidades de 13 estados, perfazendo mais de 16 mil quilômetros rodados.

Depois do Distrito Federal, o projeto segue para Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau (SC), Curitiba, Londrina (PR), São Paulo, Guarulhos (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Ribeirão Preto (SP). A lista das cidades que serão visitadas e mais informações podem ser conferidas no perfil do projeto em rede social: https://www.facebook.com/incrivelmaquinadelivros/.