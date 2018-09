Museu Nacional e UFRJ são indissociáveis, diz reitoria

A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou uma nota ontem (7) em que afirma que o Museu Nacional é indissociável da universidade e separá-los seria um "ato arbitrário e autoritário contra a autonomia universitária".

O texto foi divulgado como resposta a "informações que especulam a desvinculação entre o Museu Nacional e a UFRJ", sem mencionar nenhuma proposta específica. O prédio principal do museu foi destruído por um incêndio entre a noite de domingo (2) e a madrugada de segunda-feira (3), e a maior parte de seu acervo de 20 milhões de itens foi destruído.

A nota explica que o museu é unidade de ensino, extensão e pesquisa da UFRJ e afirma que sua indissociabilidade está prevista no artigo 207 da Constituição.

"Qualquer medida a fim de retirar da UFRJ o Museu Nacional representaria ato arbitrário e autoritário contra a autonomia universitária e a comunidade científica do país. O Museu Nacional não é uma instituição dedicada exclusivamente à guarda de acervo. Além da guarda dessa memória, da cultura do país e do mundo, ali se produz conhecimento, ciência de ponta reconhecida pela Capes com a nota 7, maior índice de avaliação possível para uma instituição acadêmica no Brasil".

O texto divulgado diz ainda que "o corpo altamente qualificado de docentes, pesquisadores, estudantes e servidores técnico-administrativos em educação jamais poderia se submeter a uma Organização Social ou a qualquer outra instituição que não seja a UFRJ".