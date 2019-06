Firjan oferece curso gratuito Pré-Enem para alunos do RJ

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) estão com inscrições abertas, até o próximo dia 7, para o curso gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso Pré-Enem Firjan Sesi é voltado para alunos do segundo ou terceiro ano do ensino médio da rede pública do estado com 15 anos de idade ou mais, e para estudantes já formados no ensino médio egressos de qualquer rede de ensino. Também pode participar quem está matriculado na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

São 2.550 vagas gratuitas distribuídas em 1.740 vagas nas unidades Firjan SESI e Firjan SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) selecionadas em todo o estado do Rio; 720 vagas em turmas externas nas comunidades de Manguinhos, Borel, Mangueira e São João onde a Firjan já realiza atividades sociais; e 90 vagas na Casa Firjan, em Botafogo, capital fluminense.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no local escolhido, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável. Os candidatos devem apresentar no ato da matrícula os seguintes documentos, com original e cópia: identidade e CPF do candidato e do responsável (para menores de 18 anos) , comprovante de escolaridade, comprovante de residência, autodeclaração de baixa renda feita de próprio punho assinada pelo candidato maior de 18 anos ou pelo responsável do candidato menor e duas fotos 3x4.

Turno a mais

O gerente de Educação Básica da Firjan Sesi, Giovanni Lima, informou hoje (4) à Agência Brasil que serão três aulas por semana à noite. A intenção, de acordo com ele, é dar oportunidade para quem trabalha durante o dia. "Eles vão ter esse turno a mais, com todas as disciplinas, provas e simulados do Enem, entre outras atividades, assim como o preparo da parte emocional, com acompanhamento até depois do Enem, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)."

A iniciativa foi lançada em abril deste ano pela Firjan Sesi. A primeira turma aconteceu em maio. Com a nova turma de junho, serão beneficiados 5 mil estudantes, disse Lima. O curso tem carga horária de 300 horas. "Todo mundo pode fazer um bom Enem. Todos os alunos que têm esse interesse e vontade podem buscar fazer um bom Enem. Ainda mais com as oportunidades que surgem. Essa é mais uma onde ele pode aprofundar os estudos e alcançar uma pontuação que garanta, no Sisu, que ele chegue àquela vaga da universidade que tanto deseja, vislumbrando um futuro bacana para ele.”

Mais confiança

Guilherme Silva, 21 anos, morador de Nova Iguaçu, tentou o Enem três vezes e se sentia desestimulado. Mas, de acordo com ele, o Pré-Enem da Firjan Sesi trouxe mais confiança. “Sempre tive o sonho de fazer um cursinho preparatório, mas nunca tive condições financeiras. Passei anos buscando uma oportunidade. Em 2016, me matriculei na Educação para Jovens e Adultos (EJA), também na unidade Firjan SESI de Nova Iguaçu, e posso dizer que encontrar cursos gratuitos com a estrutura oferecida pela Firjan SESI é muito difícil. Acredito que agora tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública”, declarou Guilherme Silva.

Para o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, a iniciativa é "sensacional. Porque a gente tem um 'déficit' de aprendizagem grande na nossa rede. A gente recebe os alunos do fundamental com um 'déficit' enorme e, automaticamente, isso reflete na vida profissional dos nossos alunos. Quando esses estudantes chegam ao mercado de trabalho, as empresas sofrem com isso, porque muitos deles não sabem finalizar operações básicas de matemática e português.”

O edital completo do curso pode ser acessado no endereço no site da Firjan. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Edição: Narjara Carvalho