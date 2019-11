Enem servirá apenas para autoavaliação de quem faltou no primeiro dia

Estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que faltaram no primeiro dia de exame podem fazer as provas do segundo dia, no próximo domingo (10). A prova servirá, no entanto, apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nesses casos, o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas. No último domingo (3), os participantes fizeram as provas de redação, ciências humanas e linguagens. No dia 10 de novembro, serão avaliados os conhecimentos de ciências da natureza e matemática.

Nova prova

O estudante que se sentiu prejudicado no Enem poderá informar o Inep, pela Página do Participante, entre os dias 11 e 18. Cada caso será analisado e o participante poderá ter direito a fazer a prova novamente.

Podem ter direito à reaplicação, de acordo com o edital do exame, aqueles que foram afetados por problemas logísticos. São considerados problemas logísticos fatores como desastres naturais que prejudiquem a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que leve ao comprovado prejuízo do participante.

Os estudantes que sentiram alguma indisposição ou problema de saúde e tiveram que sair da sala onde estava sendo aplicada a prova não terão direito à reaplicação, segundo as regras do exame.

O resultado da solicitação poderá ser consultado, também, na Página do Participante. A reaplicação do Enem 2019 irá acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, para quem tiver o pedido aprovado.

Os casos de participantes que não fizeram o exame no primeiro domingo por motivos que não são previstos no edital podem receber os esclarecimentos pelos canais de comunicação do Inep. O Fale Conosco do instituto pode ser acessado pelo telefone, no número 0800 616161, ou por computador, por meio do autoatendimento .

Declaração

Os candidatos que precisarem comprovar presença no dia de prova do Enem para, por exemplo, justificar falta no trabalho, devem imprimir a Declaração de Comparecimento Personalizada, disponível na Página do Participante. A declaração do segundo dia de prova pode ser acessada desde ontem (4) e deve ser impressa e entregue ao aplicador no dia do exame.

As regras do Enem para o segundo dia de exame são as mesmas do primeiro. Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, no horário de Brasília. A duração do exame, no entanto, será menor, os participantes terão 5 horas para resolver as questões.

Edição: Aline Leal