Vasco recebe Bahia precisando vencer

Semana decisiva em São Januário. Após a derrota contra o Cruzeiro, o Vasco precisa vencer o Bahia, sábado, às 11h, na Colina Histórica. Mesmo jogando bem, o Cruzmaltino deixou escapar três pontos nos pés de Pikachu, que perdeu um pênalti quando a partida ainda estava 0 a 0. O momento então é de recuperação e, principalmente de concentração para não desperdiçar as oportunidades. Foi o terceiro pênalti consecutivo que o Vasco perdeu no Campeonato Brasileiro.

Substituto de Leandro Castán contra a Raposa, o zagueiro Ricardo Graça defendeu os atacantes da equipe e o trabalho feito pelo time.

“Bola na rede, você tem que criar chances e acertar o último passe, a última bola, caprichar mais. Você só alcança isso treinando, e a gente treina bastante finalização, até quem tá afastado. No jogo contra o Cruzeiro a gente não conseguiu, mas espero que consiga diante do Bahia”, comentou o jogador.

Contra o Esquadrão de Aço, Vanderlei Luxemburgo tem problemas para escalar a equipe. O técnico perdeu dois jogadores praticamente insubstituíveis no plantel. Richard e Talles Magno, suspensos. Com a saída do volante, a tendência é que Andrey e Lucas Mineiro disputem a posição. Contudo, Lucas Mineiro perdeu a confiança da torcida após péssima atuação diante do Flamengo. Se optar por Andrey, Luxemburgo deve recuar Raul, quem vem jogando praticamente como terceiro homem de meio de campo.

No ataque, Talles Magno levou o terceiro cartão amarelo. Ele também vai se apresentar à Seleção Brasileira sub-17. Na partida contra o Cruzeiro, ele foi substituído por Valdívia, que não jogou bem. Luxemburgo também tem a opção de colocar Tiago Reis centralizado no ataque e deixar Marrony atuando pelos lados, como fazia na época das divisões de base. Marquinho e Bruno César também lutam pela vaga.

O Bahia está bem no Campeonato Brasileiro, ocupa a oitava posição com 27 pontos conquistados e defende uma invencibilidade de sete partidas consecutivas na competição. Adversário difícil, e o próprio zagueiro vascaíno Ricardo Graça reconhece as qualidades do Esquadrão de Aço.

“O Bahia tem um contra-ataque muito rápido, o Gilberto está em uma fase excelente, fazendo vários gols. Da mesma forma que eles estão bem no campeonato a gente também vem de bons resultados, tirando a partida contra o Cruzeiro. Espero que a torcida compareça e a gente retribua no campo com a vitória”, disse.

O Vasco pode anunciar a qualquer momento a contratação de Clayton. O atacante de 23 anos pertence ao Atlético-MG e deve chegar por empréstimo até o fim do ano. Jogador veloz, tenta ocupar o espaço deixado desde a saída do argentino Máxi López.

Edição: Verônica Dalcanal