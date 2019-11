Coluna - Streaming do Google para games estreia cercado de expectativa

Por Guilherme Neto - Apresentador do quadro Fliperama no programa Stadium. A coluna é publicada pela Agência Brasil às quintas-feiras Rio de Janeiro

Na próxima terça-feira (19) estreia em 14 países o Stadia, serviço de streaming de games bancado pelo Google. Longe de ser pioneiro, o novo produto chega com o apoio da gigante da internet, por isso tem chamado bastante atenção da indústria e do público consumidor.

O Stadia pode ser acessado em computadores ou em qualquer aparelho compatível com o sistema operacional Android, incluindo smartphones. Até mesmo os modelos mais simples e baratos vão poder rodar games com gráficos de última geração, como o novíssimo Red Dead Redemption 2, desde que você tenha uma boa internet e use qualquer controle USB ou Bluetooth. Não precisa sequer fazer download dos jogos: tudo funciona como um serviço de streaming de vídeos, tal qual a Netflix ou Globoplay.

Embora a ideia pareça fantástica, iniciativas desse tipo até hoje não deram certo e ainda são vistas com uma certa desconfiança. Isso porque o que vemos na tela quando selecionamos um filme ou série de TV chega com um pequeno atraso, muitas vezes de centésimos de segundo. Em videogames que exigem resposta rápida, qualquer milissegundo pode tornar a experiência impraticável. Imagine apertar um botão na hora certa para fugir de um inimigo e ver seu personagem responder com um certo delay? Para amenizar isso, diminuir a qualidade do vídeo nunca foi uma boa solução para algo que pretendia substituir os hardwares tradicionais. Por esses e outros motivos, serviços como o OnLive e GameFly fracassaram no passado.

O Google sabe disso e está prometendo que a latência não será um problema no Stadia, que poderá exibir imagens em resolução até 4K HDR e com 60 quadros por segundo. A empresa ainda criou um controle de videogame próprio que se conecta diretamente aos servidores do Google, com um delay ainda menor, segundo a empresa

A novidade também chega com o apoio de grandes desenvolvedoras do mercado. Doze jogos estarão disponíveis no lançamento, incluindo os jogos recentes como Red Dead Redemption 2 e Just Dance 2020, além de sucessos do último ano como Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey e Shadow of the Tomb Raider. Tem ainda Gylt, game de aventura exclusivo para o Stad, que foi desenvolvido pelo estúdio espanhol Tequila Works (Deadlight e Rime).

Além de comprar cada jogo separadamente, será possível assinar o serviço Stadia Pro por US$ 10 (cerca de R$ 40) mensais, que dará direito a um jogo gratuito por mês, além de descontos na loja do Stadia. Quem quiser embarcar do zero poderá adquirir por US$ 129 (R$ 540) um kit que inclui controle, Chromecast Ultra e três meses de assinatura.

Apesar de contar com uma biblioteca de jogos muito pequena se comparada à concorrência, o Stadia pode tornar os games acessíveis a uma parcela ainda maior da população. Esses novos jogadores serão atraídos pela facilidade de jogar em qualquer hardware, incluindo celulares, e mais: poderão iniciar o game no smarthphone e continuar a brincadeira em qualquer tela conectada à internet.

Se a ideia vingar e revolucionar o mercado de videogames, como preveem os mais entusiastas, até mesmo o cenário de esporte eletrônico, muito mais sensível aos problemas de latência, precisará se adaptar.

O lançamento no próximo dia 19 de novembro ocorrerá em apenas 12 países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, por enquanto, ainda não há previsão da chegado Stadia. A julgar pelos últimos produtos do Google, é de se esperar que ainda demore um bom tempo para o novo streaming dar as caras por aqui.

