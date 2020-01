Invicta no Pré-Olímpico, seleção busca classificação diante da Bolívia

A seleção brasileira pode encaminhar na noite de hoje (28) a classificação antecipada para a fase final do Pré-Olímpico Sul-Americano, na cidade de Armênia (Colômbia). Com 100 por cento de aproveitamento, a equipe verde e amarela encara a Bolívia, no estádio Centenário, às 22h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada da primeira fase. O técnico Tite, da seleção principal, já está na Colômbia para acompanhar de perto o desempenho dos jogadores da categoria sub-23.

Atual campeã olímpica, a seleção lidera o grupo B, com seis pontos, três a mais que o Paraguai, segundo colocado. A Bolívia está em quarto lugar, com três pontos. Nas duas rodadas anteriores o Brasil derrotou o Peru por 1 a 0, e depois superou o o Uruguai por 3 a 1. O torneio garante duas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O técnico André Jardine deve repetir o time que derrotou o Uruguai na última quarta (22). A única dúvida é se o meia-atacante Pedrinho terá condições de entrar em campo esta noite. O jogador reclamou de dores na coxa esquerda no último treino. O substituto mais provável para a posição é o jogador Reinier.

Ficha técnica:

Brasil x Bolívia

28 de janeiro, às 22h30 (horário de Brasília)

Estádio Centenário, na Armênia (Colômbia)

Brasil: Ivan; Guga, Nino, Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho (Reinier); Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Técnico: André Jardine

Bolívia: Rubén Cordano; Jairo Quinteros, José Carrasco, Sebastián Reyes, Antonio Bustamante; Héctor Sánchez, Layonel Figueroa, Moisés Villarroel, Roberto Fernández; Henry Vaca, Victor Abrego. Técnico: Cesar Farias

Edição: Guilherme Neto