Largada da Meia Maratona de São Paulo será mais cedo este ano

As ruas e avenidas da capital paulista serão palco neste domingo (2 de fevereiro) da 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Os cerca de 7,5 mil inscritos farão um percurso de 21.097 quilômetros, passando por pontos tradicionais de São Paulo. O horário de largada, a pedido da prefeitura, foi antecipado em 15 minutos este ano. O primeiro grupo a largar, às 6h28, será o pelotão de cadeirantes. Dois minutos depois, às 6h30, partirão os grupos de elite masculino e feminino. Os últimos a largarem, às 6h35, serão os competidores da corrida de cinco quilômetros, que também faz parte da programação do evento. A meia-maratona terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, a partir das 6h15h, deste domingo (2 de fevereiro).

A largada será da Praça Charles Miller - mesmo local da chegada - que fica em frente ao Estádio do Pacaembu. No sexto quilômetro do trajeto os corredores percorrerão o Elevado João Goulart, mais conhecido como ‘Minhocão’. Mais adiante, entre os quilômetros 11 e 12 da corrida, os correodores passarão pela Praça da República, que fica bem próxima aos principais pontos turísticos da cidade, como o Viaduto do Chá (onde fica a Prefeitura) e o Theatro Municipal. Depois, os corredores cruzarão a famosa esquina das avenidas Ipiranga e São João, citada por Caetano Veloso na letra de "Sampa".

Entre os destaques internacionais desta edição, está o queniano Edwin Rotich, bicampeão da tradicional São Silvestre, e na disputa feminina a favorita a cruzar a linha de chegada é a ugandense Emily Chebet, vice-campeã da Volta da Pampulha. Também é boa a expectativa da performance dos brasileiros, em especial da dupla mineira formada por Larissa Quintão, colocada na Meia Maratona do ano passado, e Giovani dos Santos, que já venceu a prova duas vezes (2013 e 2016).

Os vencedores de ambos os gêneros serão contemplados com R$ 6 mil cada um. Também estão previstas premiações para quem chegar em segundo lugar (R$3 mil), terceiro (R$ 2 mil), quarto (R$ 1,5 mil) e quinto lugar (R$ 1 mil).

Edição: Guilherme Neto