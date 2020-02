Percurso da Meia Maratona envolve pontos históricos de São Paulo

Tudo vai começar na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, palco de históricas decisões do futebol brasileiro. Seis quilômetros depois, o grupo acessa o Elevado João Goulart, popularmente conhecido como "Minhocão". E ainda passa pela Praça da República, o Viaduto do Chá e o Theatro Municipal. Poderia ser um city tour, um passeio turístico, mas esse é o roteiro da Meia Maratona Internacional de São Paulo, que será disputada neste domingo (2), com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 6h15.

Esta será a 14ª edição da prova e vai contar com cerca de 7,5 mil participantes. Eles vão desafiar os 21.097 quilômetros de um percurso que passa por pontos marcantes da capital paulista.

A Praça Charles Miller, por exemplo, também vai receber a chegada dos competidores, que vão sair de uma altitude de 770 metros (m) acima do nível do mar e atingir 785 m, entre os quilômetros 11 e 12, próximo à Praça da República. Logo depois, todos vão cruzar a famosa esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, marcada na música Sampa, de Caetano Veloso. O ritmo promete ser intenso.

O queniano Edwin Rotich, bicampeão da Corrida de São Silvestre (2012 e 2013) e a ugandense Emily Chebet, vice-campeã da Volta Internacional da Pampulha, são os destaques internacionais de 2020. Os principais nomes brasileiros vêm de Minas Gerais: Giovani dos Santos, bicampeão da Meia Maratona (2014 e 2016); Larissa Quintão, quinta na edição do ano passado; e Adriana Domingos da Silva, segunda na Maratona de Curitiba em 2013.

Serviço

A disputa nas ruas da capital paulista tem início às 6h28, com o pelotão de cadeirantes. Às 6h30, será a vez dos grupos de elite masculino e feminino. Os demais competidores saem às 6h35, incluindo os que disputarão a prova de 5 quilômetros — após a largada, estes também seguirão pela Avenida Pacaembu, mas farão o contorno nas proximidades da Praça David Raw, vindo pela Rua Camarajibe, e retornarão até o estádio.

Ao longo do percurso, serão 11 postos para hidratação, além de um na chegada — confira aqui o local dos postos. O consumo de líquido é importante devido à expectativa de uma elevada umidade do ar no período da prova. A previsão, segundo o site Climatempo, especializado em meteorologia, é que ela supere 90% entre 6h e 8h.

