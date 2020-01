Pré-Olímpico: Brasil derrota Bolívia e avança a quadrangular final

A seleção brasileira sub-23 derrotou a Bolívia por 5 a 3 na noite de ontem (29) e assegurou classificação, com uma rodada de antecedência, para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, na cidade de Armênia (Colômbia). Invicto, o Brasil, atual campeão olímpico, segue na liderança do Grupo B, com nove pontos, seis a mais que o próximo adversário, o Paraguai, que ocupa a terceira posição na chave. Já a Bolívia está em último lugar no grupo, sem chances de avançar de fase.

Amanhã (31), os brasileiros, comandados pelo técnico André Jardine, cumprem tabela contra os paraguaios, que ainda lutam pela classificação. A última partida da quinta rodada será no estádio Centenário da Armênia, às 22h30 (horário de Brasília). Apenas os dois primeiros colocados em cada chave avançam ao quadrangular, última fase do torneio.

Quem também assegurou vaga antecipada para o quandragular final foi a Argentina, após ganhar do Equador por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28). O Equador é o lanterna do grupo A, sem ponto algum. Os hermanos lideram a chave com nove pontos, três a mais que a Colômbia, segunda colocada. Também com três pontos, está o Chile, em terceiro lugar. Hoje (30) à noite, colombianos e chilenos duelam pela classificação a partir das 20h, no estádio Centenário.

A última fase do Pré-Olímpico Sul Americano será disputada nos dia 3, 6 e 9 de fevereiro, na cidade de Bucaramanga (Colômbia).

Brasil 5 X 3 Bolívia

Mal começou a partida e logo aos dois minutos Paulinho avançou pela esquerda e cruzou bonito para Antony abrir o placar no estádio Centenário. Aos 15 minutos, Reinier, de calcanhar, deu o passe para Matheus Cunha, impedido, fazer mais um, na saída do goleiro. Apesar da posição irregular – não há consulta de Árbitro de Vídeo (VAR) no Pré-Olímpico - o juiz validou o gol. Quatro minutos depois, a Bolívia diminuiu o placar com gol de Àbrego. E aos 38 minutos, o Brasil chegou ao terceiro gol, com Guga que contou com assitência de Matheus Henrique. O Brasil já vencia por 3 a 1.

No segundo tempo, aos 15 minutos, Antony disparou pela direita e tocou na entrada da área para Reinier fazer o quarto gol do Brasil, com um chute cruzado. A partir daí, as falhas de atenção da defesa brasileira facilitaram a vida dos bolivianos. Eles diminuíram o placar aos 25 minutos, com Ábregom - o segundo gol dele no jogo - e aos 33 minutos, com Reyes. O placar anotava 4 a 3 para o Brasil. Em busca do empate, a Bolívia foi com tudo para o ataque, mas a noite era mesmo verde e amarela: aos 49 minutos, Pepê recebeu de Caio Henrique e sacramentou a vitória dos brasileiros por 5 a 3, e também a classificação para a fase final do Pré-Olímpico.

Edição: Guilherme Neto