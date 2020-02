Vasco estreia na Sul-Americana contra Oriente Petrolero, da Bolívia

Segundo time brasileiro a estrear em casa na Copa Sul-Americana, o Vasco entra em campo hoje (5), às 21h30, contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, em busca da primeira vitória do ano no estádio de São Januário. Após eliminação precoce na Taça Guanabara – primeiro turno do Campeonato Carioca – o time comando pelo técnico Abel Braga é considerado favorito diante do adversário, que ocupa a quarta posição no Campeonato Boliviano. A torcida cruzmaltina promete lotar o Caldeirão da Colina: mais de 19 mil ingressos já foram vendidos.

A última participação do Vasco no torneio continental foi em 2018, quando o clube carioca foi eliminado pelos equatorianos da LDU, na segunda fase da competição. Hoje (5) à noite o time deve entra em campo com Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley e Henrique; Bruno Gomes (Andrey), Raul e Gabriel Pec; Marrony (Vinícius), Talles Magno e German Cano.

Flu se complica na estreia

O Tricolor Carioca empatou na noite de ontem (4) em 1 a 1 com o time chileno o Unión La Calera, no Maracanã, diante de pouco mais de 17 mil torcedores. Evanilson entrou em campo no segundo tempo da partida e abriu o placar para o Tricolor aos 25 minutos. Mas no minuto seguinte, Castellani deixou tudo igual no Maracanã. Com o resultado, a equipe carioca, comandada pelo técnico Odair Hellmann, terá de vencer ou empatar fora de casa, com placar acima de 2 a 2, para avançar à segunda fase da Sul-Americana. Já o adversário boliviano leva a vantagem do empate em 0 a 0. Se o placar da partida da volta for novamente de 1 a 1, a classificação será definida na cobrança de pênaltis. O jogo da volta será realizada no dia 18 de fevereiro, às 19h15, no estádio Nicolás Chahuán Nazar, na cidade de La Calera (Chile).

