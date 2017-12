Confira as atrações do réveillon em Brasília

Na capital federal, a tradicional festa de réveillon na Esplanada dos Ministérios terá artistas como a sambista Alcione e a cantora paraense Joelma. Os artistas locais Célia Porto e Alberto Salgado também farão apresentações.

Também haverá festa na Praça dos Orixás, conhecida como Prainha, no Lago Paranoá, com a apresentação do grupo de afoxé baiano Filhos de Gandhy e do cantor Marcelo Café e banda. Nos dois locais, estão previstos 10 minutos de queima de fogos à meia-noite.

Queima de fogos no réveillon 2017 em Brasília Toninho Tavares/Agência Brasília

Segundo o governo do Distrito Federal, o gasto total previsto com as festas de Ano-Novo será de R$ 2,7 milhões, entre estrutura, contratações, chamamento de artistas locais, passagens aéreas e a taxa de direitos autorais cobrada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). As contratações dos artistas nacionais somam R$ 560 mil – Alcione (R$ 300 mil), Joelma (R$ 210 mil) e Filhos de Gandhy (R$ 50 mil).

Metrô

No dia 31, todas as estações do metrô estarão funcionando das 14h às 23h30 e depois desse horário o embarque será apenas na estação Central até às 2h e desembarque em todas as estações. As linhas de ônibus terão reforço a partir das 18h do dia 31 em direção à Rodoviária e no caminho de retorno até as 3h do dia 1º de janeiro.