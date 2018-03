Nesta segunda-feira (19), é realizada a abertura do 8º Fórum Mundial da Água. O evento terá a presença de Michel Temer e a expectativa é de que 11 chefes de Estado participem da cerimônia. A TV NBR fará transmissão do evento e você pode assistir no player abaixo.

A Agência Brasil vai cobrir em tempo real a abertura do Fórum. Acompanhe: