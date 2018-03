Conheça atrações da Vila Cidadã do 8º Fórum Mundial da Água

Instalada na área externa do Estádio Mané Garrincha, a Vila Cidadã oferece atividades interativas e sensoriais para quem for ao 8º Fórum Mundial da Água. A entrada é gratuita. O visitante pode se cadastrar no local ou pelo site do evento. A vila funcionará até o dia 23 de março, das 9h às 21h.

Estação Antártica

É uma réplica da Estação Antártica Comandante Ferraz. O visitante tem a chance de "ver e sentir" a neve e conhecer como vivem os cientistas no continente gelado.

Estação Antártica mostra como vivem os cientistas brasileirosFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Submarino

Na instalação, o visitante vai imergir ao fundo do mar para ter contato com a fauna e flora marinhas. A ideia é tirar o lixo do fundo mar e não deixar os peixes comerem.

Vila Cidadã oferece atividades culturais e interativas com intuito de conscientizar sobre a melhora do uso da águaFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Museu do Amanhã

Um filme, produzido pela equipe do Museu do Amanhã a partir de fotos, mostra como o homem se apropriou do planeta e, ao fazer isso, modificou seu habitat.

Estande do Museu do Amanhã na Vila CidadãFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Asa delta

Por meio de um simulador em realidade virtual, o público sobrevoa por vários pontos do país, como uma usina hidrelétrica, com a sensação do corpo em movimento e do vento batendo no rosto.

É possível "voar" sobre uma usina hidrelétrica, rios e lagos Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil