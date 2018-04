Distrito Federal confirma primeiro caso de H1N1 neste ano

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou hoje (10) o primeiro caso de infecção pelo vírus H1N1 na unidade federativa. Um menino de 1 ano e 3 meses apresentou sintomas da chamada influenza tipo A, foi internado por três dias e já recebeu alta médica. Por questões de privacidade, a pasta não informou o hospital em que a criança foi tratada, nem o local onde ela mora.



“É o primeiro caso no Distrito Federal este ano. A gente vem fazendo o monitoramento de casos desde o início do ano. Desde janeiro, [monitoramos] todos os casos de síndrome respiratória, casos graves e síndromes gripais um pouco mais simples”, disse a diretora de Vigilância Epidemiológica, Maria Beatriz Ruy.



Segundo Maria Beatriz, há mais 35 casos suspeitos de infecção por H1N1 sendo investigados.

Surto em Goiás

A Secretaria de Saúde de Goiás informou que pelo menos 63 casos de infecção pelo vírus foram confirmados no estado, além de oito óbitos provocados pelo H1N1.



Até as 16h desta terça-feira, a secretaria deve divulgar novo boletim epidemiológico, com dados atualizados e detalhados sobre o surto na região.

*Colaborou Renato Lima, repórter da Rádio Nacional