Polícia controla rebelião em presídio no Pará

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) confirmou que a rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, no Pará, foi controlada pela Polícia Militar.

De acordo com o governo, 8 detentos conseguiram fugir e 7 ficaram feridos. Não há registro de mortes.

A rebelião teve início por volta das 06h15, durante a entrega do café da manhã.

O presídio abriga atualmente 315 detentos, mas tem capacidade para 122.

Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel

A Susipe informou nesta segunda-feira que o detento encontrado morto, no início da manhã de ontem (15), nas imediações da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), foi identificado e que sua morte não tem qualquer relação com a tentativa de resgate de presos no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III, ocorrida no último dia 10 de abril.

A Superintendência explicou que, diante do estado de decomposição do corpo, a morte do detento pode ter ocorrido durante a madrugada de sábado (14) para domingo (15), quando equipes de plantão do presídio ouviram tiros vindos da mata. Em nota, a Susipe disse que os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental reagiram com disparos de advertência para o alto e que um inquérito policial será aberto para apurar o fato.

*Alterada às 13h50 apara acréscimo de informação