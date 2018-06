Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em São Paulo

A Polícia Civil de Araçariguama encontrou o corpo da adolescente Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos. A jovem estava desaparecida desde o dia 8 de junho e foi localizado por volta das 13h deste sábado (16), na Estrada da Aparecidinha, bairro Caxambu, em Araçariguama, no estado de São Paulo.

Na sexta-feira (15), a Polícia Civil havia solicitado à Justiça a prisão temporário de um homem suspeito de envolvimento no desaparecimento.

Vitória foi vista pela última vez na Rua Tocantins, no bairro Vila Nova. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem saiu de casa às 13h30 para andar de patins em um ginásio. As buscas começaram às 19h quando a mãe soube que a filha não estava na casa da tia.

Na última segunda-feira (11), a Polícia Civil apreendeu um veículo Corsa. Segundo testemunhas, a estudante foi vista conversando com o dono do carro. Foi solicitada perícia para o veículo.

Em nota divulgada hoje, a polícia informou apenas que foi solicitado perícia no local e que o caso segue em investigação pela delegacia do município.