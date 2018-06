Marcelo sofre lesão muscular na coluna, faz tratamento e passa bem

O lateral esquerdo Marcelo, um dos líderes do time brasileiro, teve que deixar o campo aos nove minutos do primeiro tempo, com dores nas costas. Segundo o auxiliar técnico da seleção, Cléber Xavier, Marcelo teve um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. O jogador foi medicado e passa bem, mas o técnico Tite disse, em entrevista coletiva após a vitória do Brasil contra a Sérvia, que ainda não tem informações sobre as condições de jogo do lateral esquerdo para a partida contra o México, na próxima segunda-feira.

Ao tentar uma arrancada, por volta dos seis minutos de partida, Marcelo colocou as mãos nas costas, ajoelhou-se no campo e em seguida andou na direção do banco brasileiro para avisar que não teria condições de prosseguir na partida. Foi substituído por Felipe Luís. Logo após o jogo, Tite disse que informações detalhadas sobre a situação do atleta seriam repassadas pelo médico Rodrigo Lasmar. "Só sei que ele teve um problema nas costas, mais do que isso o doutor pode falar. Ele falou que travou quando estava saindo de campo", afirmou Tite.

Marcelo é o terceiro atleta convocado para a Copa do Mundo da Rússia que se lesiona durante a competição. Danilo e Douglas Costa nem viajaram para Moscou, onde ocorreu o jogo contra a Sérvia. Os dois ficaram no centro de treinamento de Sochi, sob os cuidados do departamento de fisioterapia. Danilo sofreu uma lesão no quadril após o jogo de estreia. Douglas Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita na vitória contra a Costa Rica.

Antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Renato Augusto e Fred fizeram tratamento. Renato Augusto teve dores no joelho esquerdo, mas já chegou à Rússia em condições para entrar em campo. Fred sofreu uma pancada no tornozelo direito durante treinamento, não foi relacionado para a partida contra a Suíça, mas também já está recuperado.

Um dos jogadores de confiança de Tite, o lateral Daniel Alves nem foi convocado, por causa de uma lesão no joelho direito. Antes do jogo com a Sérvia, ele visitou os companheiros no hotel onde a seleção estava hospedada.