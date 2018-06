Operação do Bope na Rocinha deixa um morto

Um homem ainda não identificado foi morto em troca de tiros entre policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e traficantes da Rocinha, na zona sul da cidade, uma das maiores favelas da América Latina.

Segundo informações da Polícia Militar, as guarnições patrulhavam a comunidade no final da noite de ontem (16), “quando foram recebidas a tiros nas proximidades da Rua do Valão e houve confronto.”

A nota da PM informa que após o tiroteio foi encontrado um “criminoso” gravemente ferido. Levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Segundo a PM , foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, duas granadas, carregadores, munições e drogas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DH).