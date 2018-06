Portugal e Uruguai se enfrentam em mais um jogo mata-mata

Hoje, a partir das 15h (horário de Brasília), milhões de pessoas ao redor do mundo ão os olhos postos em Sochi, na Rússia, para acompanhar o duelo entre Portugal e Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com a camisa azul celeste, Luiz Suárez, o uruguaio que fez dois gols no mundial até agora. Do outro lado do campo, Cristiano Ronaldo veste a camisa de Portugal, ou melhor, "camisola", como dizem os portugueses. CR7, como é chamado em terras lusitanas, já soma 4 gols neste campeonato.

As seleções dos dois países se enfrentaram apenas em duas partidas na história: em 1972, durante uma competição no Brasil (Copa da Independência), quando a partida terminou em 1 a 1, e em um amistoso em 1966, quando o time de Portugal contava com o craque Eusébio e venceu o Uruguai por 3 a 0. É a primeira vez que se encontram em uma Copa do Mundo.

Para Gonçalo Ventura, jornalista esportivo da RTP (empresa pública de rádio e televisão portuguesa), assim como para grande parte dos portugueses, a grande aposta para o jogo de é o talento de CR7. "Mas ele não joga sozinho". Talvez essa seja a frase mais ouvida nos últimos dias, quando o assunto é o Mundial.

Amor e ódio

Cristiano Ronaldo é um atleta descrito por Gonçalo Ventura como uma "besta". "Ele todos os anos bate recordes, no Real Madrid e na Seleção Nacional. É o melhor marcador de todos os tempos da Seleção portuguesa, é o melhor marcador de todos os tempos do Real Madrid, passou pelo (Manchester) United com uma afirmação estupenda, e é nesse momento a grande imagem do futebol no mundo".

Na mira dos uruguaios, Cristiano Ronaldo também é muito criticado por ser vaidoso e arrogante. "Ele é altamente confiante e às vezes até passa uma imagem de arrogância. Mas é a arrogância própria de um grande campeão, de de alguém que acredita que consegue chegar lá. É claro que sempre há alguém que não goste... Mas quem é que ganha tanto dinheiro, conquista tantos títulos? Por que ele não há de ser vaidoso?", questiona Ventura.

Até quem não gosta de Cristiano Ronaldo reconhece a dedicação que ele tem ao futebol. "É alguém que se prepara muito bem para aquilo que faz. Ele abdicou de muitas coisas que os jovens não querem abdicar, de sair á noite, de alimentação desregrada. O Cristiano, com os 33 anos que tem, sente que tem que muito mais cuidado. Então faz questão de dormir dez horas por dia, tem uma alimentação muito regrada, muito cuidada, treina muito - treina no Real Madrid e treina em casa, e por isso é que tem esses resultados", comenta Ventura.

História

Cristiano Ronaldo nasceu em uma família pobre na Ilha da Madeira, um arquipélago português no meio do oceano Atlântico. Sempre foi considerado um mau aluno, rebelde e que faltava muitas aulas para ir jogar futebol.

Aos oito anos de idade começou a jogar pelo Clube Futebol Andorinha de Santo António, ainda no bairro de Funchal, na Ilha da Madeira. Aos dez anos, foi para o Clube Desportivo Nacional e, de lá, aos doze, foi morar sozinho em Lisboa, jogando pelo Sporting Clube de Portugal.

Apesar das saudades da mãe e da família, Cristiano Ronaldo acabou por se adaptar e permaneceu muitos anos no Sporting, onde se profissionalizou.

Em 2003, já aos 18 anos, Cristiano chamou a atenção do treinador e dos jogadores do britânico Manchester United, em um jogo em que o Sporting venceu por 3 a 1. Foi contratado pouco tempo depois, por 15 milhões de euros, para substituir David Beckham, que havia sido vendido para o Real Madrid.

Em 2009, CR7 se tornou o jogador mais caro da história do futebol ao ser transferido para o Real Madrid por 94 milhões de euros.

Saiba mais Cristiano Ronaldo faz três gols e garante empate com a Espanha