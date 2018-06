Suíça vira contra Sérvia e embola classificação no grupo do Brasil

O gol no início da partida assustou. A Sérvia parecia ser um time dominante e merecedor da liderança do grupo E. Aos poucos, porém, a Suíça se mostrou um time mais equilibrado, com bons jogadores em todos os setores, e foi melhor na maior parte do jogo. Com chances mais claras de vencer a partida, os suíços viraram só no final, liderados por Shaqiri e venceram o jogo por 2 x 1. Foi a primeira vitória de virada na Copa do Mundo.

A vitória deixou a Suíça a um empate da classificação. O time tem 4 pontos, assim como o Brasil, líder do grupo, mas tem um gol a menos no saldo. Na última rodada, os suíços enfrentam a já eliminada Costa Rica. Derrotada, a Sérvia precisará vencer o Brasil para continuar na Copa do Mundo.

O jogo

A Sérvia começou arrasadora em Kaliningrado. Foi preciso apenas duas tentativas de Mitrović em menos de 5 minutos para abrir o placar. Na primeira, o camisa 9 cabeceou e obrigou Sommer a fazer uma boa defesa. Na jogada seguinte, Tadić cruzou na cabeça do centroavante sérvio e ele não errou. Sérvia 1 x 0.

Com o gol sofrido logo no início, os suíços adotaram uma postura mais ofensiva. O jogou ficou mais aberto, com boas chances dos dois lados. Aos 29 minutos, a Suíça deu trabalho ao goleiro sérvio. Dzemaili recebeu de Zuber na área e tocou para o gol com a ponta dos pés. Stojković fez boa defesa e mandou para escanteio. Aos 41 minutos, Matić chutou cruzado e o goleiro suíço espalmou.

Aos 7 minutos do segundo tempo, veio o empate suíço. Após bola desviada pela defesa sérvia, Xhaka arriscou um chute perfeito, com efeito, de fora da área. O goleiro Stojković, enganado pela curva da bola, foi vencido. A Suíça continuou a todo vapor e, aos 12, quase virou o jogo. Shaqiri arriscou um chute pelo lado direito do ataque e a bola explodiu na trave, assustando a torcida sérvia, maioria no estádio.

A Sérvia tentou equilibrar a partida. Aos 23 minutos, Kolarov cruzou rasteiro para dentro da área. A bola passou por todo mundo e saiu, para desespero do centroavante Mitrović. Nos minutos seguintes, a Suíça voltou a dominar e perdeu gols cara a cara com o goleiro. A redenção, veio aos 44 minutos. Shaqiri recebeu um passe longo no campo de ataque, ganhou do zagueiro na velocidade e marcou.