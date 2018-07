Ao vivo: Brasil e México se enfrentam pelas oitavas da Copa

O Brasil encara, às 11h de hoje (2) em Samara, a primeira disputa eliminatória na Copa do Mundo na Rússia diante de um antigo conhecido, o México. É a quinta vez que as seleções se enfrentam em um Mundial. Na mais recente, pela fase de grupos do 2014, o jogo foi 0 a 0, na Arena Castelão em Fortaleza, em que o destaque foi o goleiro mexicano Ochoa (titular também em 2018).

Nos outros três encontros, o vencedor foi o Brasil: em 1950 (4 a 0), em 1954 (5 a 0) e em 1962 (2 a 0). Nesta Copa, o México já surpreendeu na estreia ao vencer a Alemanha por 1 a 0. Na sequência, ganhou da Coreia do Sul por 2 a 1. Perdeu a última partida para a Suécia por 3 a 0. O revés fez com que a seleção ficasse em segundo lugar no Grupo F e na rota do Brasil, primeiro colocado do Grupo E.

Acompanhe ao vivo o jogo Brasil e México pela Rádio Nacional

Confira aqui o jogo lance a lance

"Partida de nossas vidas"

Para o meia mexicano Andrés Guardado, o jogo contra o Brasil será muito especial. "Que maior motivação pode haver do que estar diante da partida de nossas vidas contra o pentacampeão. Temos dito que esse é o cenário perfeito", afirmou em notícia divulgada no site da Federação Mexicana de Futebol.

O jogador entende que a equipe aprendeu bastante com a derrota diante da Suécia, principalmente nas dificuldades do jogo aéreo. Para ele, o estilo do Brasil é mais próximo. "Temos um adversário que tem um estilo de jogo muito semelhante ao nosso, com grandes jogadores. É o jogo de nossas vidas", acrescentou. O jogador ainda criticou Neymar por cair muito.

Solidez e "saber sofrer"

Para chegar às quartas e evitar uma eliminação precoce, os jogadores brasileiros disseram, durante a semana, que a equipe deve manter a evolução dos últimos jogos. Após um empate na estreia contra a Suíça (por 1 a 1), venceu a Costa Rica com dois gols nos acréscimos e também por 2 a 0 derrotou a Sérvia. "Importante é a gente ter solidez. A gente sabe da nossa qualidade na frente e de toda a equipe. A gente fica concentrado para não tomar gols, porque lá na frente, a gente sabe que vai resolver. Saber sofrer fortalece a equipe", avaliou o goleiro Alisson. "Se eles venceram a Alemanha é porque têm virtudes", disse em entrevista publicada no site da CBF.

Sobre a partida contra o México, o meia Willian entende que se trata de um mais um jogo difícil. "Vamos trabalhar forte pra entrar bem contra eles. O importante e ter a cabeça tranquila e continuar evoluindo", afimou o jogador brasileiro.

Comandado por Tite, o Brasil vem para o jogo com Alisson, Fágner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar Jr. e Gabriel Jesus. Já o México, que tem como técnico Juan Carlos Osorio, entra em campo com Ochoa, Edson Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Rafa Márquez, Herrera, Guardado, Vela, Chicharito e Lozano.

Ficha do jogo

Brasil x México

2 de julho, às 11h

Arena Samara