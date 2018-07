Ao vivo: França e Uruguai fazem duelo de campeões

França e o Uruguai se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta (6), às 11h, na Arena em Nizhny Novgorod, a 420 km de Moscou. O vencedor do duelo entre a campeã do mundo de 1998 e a seleção bicampeã em 1930 e 1950 vai para as semifinais enfrentar o Brasil ou a Bélgica, que jogam às 15h.

O certo é que mais um campeão do mundo, após Alemanha, Espanha e Argentina, vai voltar para casa. As duas seleções estão invictas na Copa do Mundo deste ano e com campanhas semelhantes.

Acompanhe ao vivo o jogo França x Uruguai:

Siga lance a lance:

O Uruguai tem quatro vitórias: derrotou o Egito e a Arábia Saudita por 1 a 0, ganhou da Rússia por 3 a 0, esses três jogos na fase de grupos; e também venceu Portugal por 2 a 1, nas oitavas de final. Os uruguaios marcaram sete gols e levaram apenas um.

A defesa eficiente tem sido um dos principais destaques da equipe. No ataque, Edinson Cavani, com três gols na Copa, e que saiu machucado na partida contra Portugal, e Luis Suarez, com dois gols, são as referências do Uruguai, que sonha com o tri.



Na fase de grupos, a França venceu a Austrália por 2 a 1 e o Peru por 1 a 0. Os franceses empataram com a Dinamarca sem gols. Nas oitavas de final, fez jogo épico contra a Argentina e ganhou por 4 a 3. Nessa partida, o atacante Mbappe, de 19 anos, fez a diferença, marcou dois e sofreu pênalti. Ele já tem três gols na Copa. Giroud e Griezmann também foram acionados. No meio, Pogba conseguiu achar espaço. Os franceses têm novo desafio contra um sul-americano e, se passarem, podem encontrar outro adversário do continente, o Brasil.

Tabu francês

Será o quarto encontro entre as seleções em Copas do Mundo. No mais recente, em 2010, as equipes empataram sem gols na primeira fase do Mundial. Naquele ano, a França foi eliminada com apenas um ponto. Zero a zero também foi o placar em 2002 na fase de grupos. Naquele ano, as duas seleções foram embora. Em 1966, houve um ganhador: o Uruguai venceu por 2 a 1 e mandou a França para casa. Em comum, nas três vezes em que se enfrentaram, nunca os europeus foram para a próxima fase quando encontram os sul-americanos.

Ficha do jogo

França x Uruguai

6 de julho, às 11h

Arena em Nizhny Novgorod