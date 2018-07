Caminhos da Reportagem conquista 13º Prêmio Troféu Mulher Imprensa

A reportagem “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado”, produzida pelo programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, conquistou o 13º Troféu Mulher Imprensa na categoria “Melhor Reportagem Especial ou série com Temática Sobre Mulheres”. O resultado foi divulgado hoje (4) no site do Portal Imprensa, organizador da premiação.

A edição mostrou como identificar esse crime, onde denunciá-lo e também o que é possível fazer para combater essa prática que ainda causa espanto e questionamentos quando se torna pública.

A seleção das finalistas das 17 categorias do prêmio foi realizada por um júri formado por 47 profissionais e também por votação popular pela internet.

Exibido em setembro de 2017, o programa concorreu com outras dez matérias. A EBC já recebeu o troféu em 2011 e foi finalista na 10ª edição, com a jornalista Ana Lúcia Caldas, e na 11ª edição, com a jornalista Mara Régia.

A repórter Flávia Peixoto conta que recebeu a notícia da premiação com muita satisfação, principalmente, por concorrer com reportagens do Huffpost Brasil, segunda colocada; Profissão Repórter, da Rede Globo, que foi terceira colocada, e Agência Pública, quarta colocada.

Flávia Peixoto conta que a proposta da reportagem surgiu a partir da leitura de uma matéria sobre o lançamento da cartilha “Assédio Sexual no Trabalho: perguntas e repostas”, produzida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

“Achávamos que o tema não renderia e até propusemos a pauta para outro programa. Nos surpreendemos com o número de denúncias. Somos uma equipe majoritariamente de mulheres e nos identificamos bastante com as situações, mesmo que não tenhamos sofrido assédios tão fortes como os das entrevistadas”, afirmou Flávia Peixoto.

Caminhos da Reportagem

A reportagem “Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado” aborda um crime sobre o qual, mesmo sendo frequente, não há estatísticas nacionais nem mundiais: o assédio sexual no trabalho.

A equipe do programa conversou com vítimas que decidiram contar suas histórias. Elas narram situações constrangedoras vivenciadas durante o expediente e que geraram angústia, medo, traumas e doenças.

A legislação brasileira prevê punições para quem comete assédio sexual.

Assista a íntegra do programa: