Multidão acompanha jogo no Vale do Anhangabaú em São Paulo

Uma multidão acompanha nesta tarde (6) o jogo do Brasil contra a Bélgica, pela Copa do Mundo, no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista. Muita gente assistiu à partida do lado de fora das grades que cercavam o vale por causa da fila para conseguir entrar no espaço, que estava repleto de torcedores. Mas isso não desanimou os presentes, que vibraram e sofreram com os lances do jogo.

No primeiro tempo, a Bélgica marcou dois gols e a torcida ficou em silêncio, sem reação, quando a bola entrou. "A expectativa era o Brasil fazer o primeiro gol, mas tem tempo para virar. Não esperava dois gols da Bélgica no primeiro tempo, mas tem chance ainda para o Brasil", disse Messias a Silva, 64, que mora no centro da cidade e escolheu ver o jogo no local. "Vim por causa do telão e da animação aqui da torcida".

Bunizas e gritos de apoio foram ouvidos durante todo o primeiro tempo nos lances em que a seleção brasileira estava no ataque. A torcida aplaudiu as defesas do goleiro brasileiro e as oportunidades em que a posse de bola era do Brasil. Alguns torcedores também criticaram as perdas de bola e gritavam "bate", pedindo para que os jogadores chutassem em direção ao gol.

Ao final do primeiro tempo, a torcida ainda tinha esperança. "O Brasil está perdendo, mas está sendo um jogão. Os dois estão jogando bem, mas o ataque da Bélgica está melhor. O Brasil não sabe se vai ou se fica. Mesmo assim, acho que vai empatar em 2 a 2 e depois vai para os pênaltis", disse Rosa Fernanda Rizzatti, 34, que trabalha na República e acompanha o jogo junto do marido, que trabalha bem perto do telão do Anhangabaú, mais três crianças - a enteada e mais dois primos. "As crianças queriam assistir aqui no telão, então nós viemos".

