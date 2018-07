Serviços e comércio têm horário especial por causa de jogo do Brasil

O jogo do Brasil contra a Bélgica hoje (6), às 15h, pelas quartas de final, mudará o horário de funcionamento de órgãos públicos, comércio e agências bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias abrirão das 9h às 13h.

Brasília

Nos órgãos do governo do Distrito Federal, o expediente terá funcionamento parcial, até às 12h, diferente do jogo anterior, quando a administração decidiu adotar o ponto facultativo.

Serviços essenciais deverão ter escala para assegurar a continuidade sem interrupção.

Já o Tribunal de Justiça do DF terá expediente das 8h às 12h30. Os prazos judiciais iniciados ou encerrados hoje ficam prorrogados para segunda-feira (9).

No comércio, conforme convenção coletiva acordada entre Sindicato dos Empregados do Comércio do DF (Sindicom) e o Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), as lojas de shoppings e de rua vão ficar abertas até 14h30, dispensando seus empregados até 17h30.

O metrô de Brasília funcionará normalmente. O mesmo valerá para os ônibus da cidade.

Rio de Janeiro

O governo do Estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (6), em virtude do jogo do Brasil. No governo do Estado, o Detran não vai funcionar para atendimento ao público e o Tribunal de Justiça vai funcionar de 8h às 12h.

Os serviços essenciais de atendimento à população, como hospitais da rede pública, o Hemorio e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão abertas ao público. As unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação funcionarão normalmente no período da manhã, até às 12 horas.

Na prefeitura do Rio os órgãos e entidades da administração direta e indireta funcionarão das 8h às 12h, com exceção das repartições onde os serviços não podem ser paralisados e nas unidades de saúde municipais, que terão expediente normal. As escolas da rede municipal de ensino estarão com aulas no período da manhã. Apenas o turno da tarde não terá aulas.

Uma resolução da Secretaria Municipal de Saúde estabelece funcionamento normal em suas unidades, inclusive nos órgãos vinculados à Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses: Super Pronto Atendimento à Fiscalização Sanitária, Laboratório Municipal de Saúde e Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho.

No metrô, o horário de funcionamento será de dia útil, das 5h até a meia-noite. A transferência entre as Linhas 1 e 2 será realizada no trecho compartilhado entre as estações Central e Botafogo. Devido ao ponto facultativo nos órgãos públicos e à liberação antecipada do expediente pelas empresas, o MetrôRio espera uma grande concentração de passageiros nas estações, principalmente no Centro, entre uma e três da tarde. Com isso, a concessionária vai antecipar o atendimento de horário de pico, com toda a frota e reforço na equipe nas estações.

Torcedores que quiserem assistir às quartas de final no Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, devem descer na estação Carioca, pegar o VLT [Veículo Leve sobre Trilhos] ou descer na estação Uruguaiana e caminhar até o local do evento.

Já quem vai para o Pier Mauá, no Fan Fest, a opção é descer na estação Carioca e usar o VLT ou ou descer na estação Uruguaiana e caminhar até o local .

Quem optou pelo Alzirão, na Tijuca, tradicional local de grande concentração de torcedores, melhor caminho é descer na na estação São Francisco Xavier.

As barcas que fazem a travessia entre o Rio e Niterói terão uma grade especial de horários nas linhas Arariboia e Charitas.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) preparou um esquema especial de limpeza nos dias de jogos da seleção brasileira. Os locais de maior concentração de torcedores, como o Alzirão, a Fan Fest da Praça Mauá e o Parque Madureira, receberão reforço no contingente.

São Paulo

Em São Paulo, o rodízio municipal de veículos funcionará normalmente hoje.

O expediente em todas as 72 unidades de atendimento do Poupatempo será parcial nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Hoje (6), o expediente se encerrará às 12h.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) terão expediente também será encerrado às 12h. As agências dos Correios ficarão abertas até às 14h.

Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e AMA 24 horas funcionarão o dia todo sem interrupção. As AMAs tradicionais abrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, e vão funcionar normalmente nos dias de jogos. As AMA/UBS Integradas também funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

As AMAs Especialidades, UBS Integrais e as unidades da Rede Hora Certa, assim como os Ambulatórios de Especialidades (AE) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), se terão expediente suspenso a partir das 13h.

As duas unidades do Hospital Veterinário das zonas Norte e Leste funcionarão normalmente.

As feiras livres, os sacolões e mercados municipais funcionarão normalmente.

Todos os serviços da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social funcionam normalmente nos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo.

As 24 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) funcionarão até às 13h.

De acordo com a SPTrans, amanhã os postos de venda e lojas de rua e atendimento nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionarão normalmente.

O funcionamento dos postos da SPTrans nas Prefeituras Regionais será realizado até as 13h.

As linhas de ônibus serão monitoradas em tempo real e a oscilação da frota durante os horários de pico deve se adequar à demanda apresentada. Para mais informações, o cidadão pode consultar a prefeitura ligando 156 ou pelo site http://sptrans.com.br/.

A Secretaria Municipal de Educação determinou que cada escola do município defina seu funcionamento em dias de jogos. Caso sejam suspensas, as aulas deverão ser repostas em um calendário a ser informado às famílias.

Os parques municipais funcionarão normalmente nos dias de jogo.