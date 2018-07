Torcida se cala no Vale do Anhangabaú ao final do jogo com belgas

O luto dos torcedores que assistiram no Vale do Anhangabaú, centro da capital paulista, à derrota da seleção brasileira para a Bélgica e a consequente desclassificação da Copa da Rússia, foi de emoção contida. Ao final do jogo, com o apito final do juiz, a torcida não fez barulho e apenas alguns torcedores choraram.

"Um dia ganha, outro perde. E hoje foram eles que ganharam", disse o torcedor Moisés André de Souza. "A Bélgica jogou bem, o goleiro deles pegou tudo. Eles fizeram por merecer". Apesar da derrota, ele considerou que o Brasil jogou melhor no segundo tempo. "O segundo tempo foi bom, os brasileiros jogaram melhor, mas faltou determinação", avaliou.

No início no segundo tempo, com o jogo já em 2 a 0, os torcedores que acompanhavam o jogo do Brasil estavam impacientes, mas ainda esperançosos. Aos sete minutos, quando Neymar caiu na área, a torcida gritou e pediu pênalti. Mas o jogo seguiu. Já nervosos, os torcedores sugeriam jogadas e pediam chutes a gol.

Aos 10 minutos, houve mais uma reação acalorada da torcida, que pediu pênalti no brasileiro Gabriel Jesus. Mas o jogo seguiu novamente. No primeiro gol do Brasil, a torcida pulou e gritou, em uma grande comemoração. Com a esperanças renovada, os torcedores acompanharam mais animados os minutos seguintes de jogo e começaram a gritar "Brasil, Brasil", até que a frustração tomasse conta do local.

A derrota brasileira foi o último encontro dessa copa no Vale do Anhangabaú. O torcedor Moisés André trabalha na Avenida Paulista e estava acompanhando todos os jogos da seleção no local. "Eu gosto de assistir aqui por causa da muvuca, porque eu gosto da adrenalina", disse o torcedor, que apostou em vitória do Brasil por 3 a 1 no bolão dos amigos.