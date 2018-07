Único confronto com belgas em copas teve vitória do Brasil por 2 x 0

O confronto dessa sexta-feira (6), às 15h, entre Brasil e Bélgica, só ocorreu uma única vez na história das copas do mundo, mas o resultado pode ser um sinal de boa sorte para o que virá: a vitória da seleção canarinho por 2 x 0 nas oitavas de final da Copa de 2002 manteve a trajetória que levou o Brasil à conquista do penta.

Foi um jogo duro, entretanto, e antes dos gols de Ronaldo Nazário e Rivaldo que definiram o placar, os belgas chegaram a marcar um gol, anulado pelo árbitro, em jogo disputado em Kobe, no Japão, país que sediou a copa em conjunto com a Coreia do Sul.

Foi uma das 18 derrotas da Bélgica em 45 partidas em copas. O país também venceu 18 e empatou 9 jogos, marcando 64 gols e sofrendo 70. A melhor colocação dos diabos vermelhos foi em 1986, quando alcançou a quarta posição.

Já o Brasil fez 108 jogos em Copas. Ganhou 73, empatou 18 e perdeu 17. Marcou 228 gols e sofreu 103. Ronaldo é o seu principal artilheiro com 15 gols, seguido por Pelé com 12. No atual elenco, o artilheiro é Neymar com 6 gols. O Brasil foi campeão em 58,62,70,94 e 2002.

França e Uruguai

No caso de Uruguai e França, que abrem às 11 horas a fase de quartas de final da Copa do Mundo, o único confronto em copas terminou em empate. Foi também em 2002, mas pela fase de grupos, e terminou com um empate em 0 a 0. Nenhuma das duas seleções passaram às oitavas, na ocasião.

Em todas as copas, a França já disputou 63 jogos, com 31 vitórias 13 empates e 19 derrotas. Marcou 113 gols e sofreu 75. Foi campeã do mundo em 1998 e vice-campeão em 2006. Já o Uruguai tem 55 jogos em todas as copas, com 24 vitórias, 12 empates e 19 derrotas. Marcou 87 gols e sofreu 72.

Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo