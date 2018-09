Agressor de Bolsonaro é enquadrado na Lei de Segurança Nacional

O agressor do candidato Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, foi enquadrado pela Polícia Federal na Lei de Segurança Nacional (LSN), segundo relato do deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR). Ele falou com a imprensa na tarde desta sexta-feira (7), em frente à sede da PF, em Juiz de Fora.

“Ele foi indiciado na Lei de Segurança Nacional, no Artigo 20, já que a motivação dele, que assumiu no depoimento do auto de prisão em flagrante, foi motivação política e religiosa. Agora queremos saber se esta motivação teve auxílio, apoio ou se houve um mandante intelectual para essa ação”, disse Francischini.

O deputado, que é líder do PSL, anunciou que vai fazer um pedido para que Adélio fique em prisão preventiva em um presídio federal, pois teme que ele possa aparecer morto, em uma queima de arquivo.

O agressor vai ser ouvido, às 16h, na Justiça Federal de Juiz de Fora, quando será determinado o seu destino. Segundo Francischini, não houve falha da PF, ao permitir que o agressor se aproximasse armado do candidato.

“A segurança foi efetiva. Foi graças à ação rápida da PF que ele está vivo. O desvio da faca por um braço foi de um policial federal, que evitou que a facada pudesse ter sido diretamente no coração. A PF agiu dentro do que era necessário para salvar a vida dele”, destacou o deputado.

Em nota, a PF informou que não comenta detalhes de investigações em andamento: "tanto os superintendentes regionais quanto o diretor-geral são porta-vozes do órgão. Entretanto, não há, até o momento, previsão de concessão de entrevista coletiva".