Pelo Twitter, Bolsonaro diz que se recupera bem de ataque

Na primeira manifestação em rede social desde que recebeu uma facada no abdômen durante um ato político em Juiz de Fora (MG), o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, tranquilizou hoje (7) seus eleitores usando o Twitter. “Estou bem e me recuperando!”, assegurou.

Até então, a situação dele estava sendo relatada pelos filhos ou através de boletins médicos. Bolsonaro também agradeceu à família e as equipes que o atenderam nos hospitais de Juiz de Fora e, desde a manhã de hoje, de São Paulo.

Agradecimentos

“Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que foram essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!”, publicou.

A transferência do político para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi feita a pedido da família.

Depois de uma série de exames, a equipe da unidade divulgou a informação de que Bolsonaro está em boas condições clínicas e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O filho, Flávio Bolsonaro, também usou o Twitter para agradecer o apoio de eleitores. “Não tenho palavras para agradecer tamanho carinho e consideração com meu pai e toda a família Bolsonaro. Peço que continuem orando por ele”, finalizou.

