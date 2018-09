Brasil vence por 5 a 0 em jogo inspirado do atacante Richarlison

O Brasil não teve dificuldade para vencer a seleção de El Salvador por 5 a 0, no segundo jogo do time de Tite após o fracasso da Copa do Mundo da Rússia. O jogo disputado em Washington foi marcado por homenagem às vítimas do atentado do 11 de setembro e pelo jogo inspirado de Richarlison, de 21 anos, atacante do clube inglês Everton, que marcou dois gols e ainda sofreu um pênalti convertido por Neymar, no seu segundo jogo pela seleção brasileira.

O começo de Richarlison foi arrasador, sofrendo um pênalti logo aos 3 minutos de jogo, que Neymar cobrou e converteu em gol. Foi o 59º gol do atacante do PSG com a camisa canarinho. Logo depois, aos 15 minutos, Richarlison carimba sua estreia no time titular da seleção com um gol de estilo, chutando de fora da área, que foi comemorado com sua famosa dança do pombo.

O terceiro gol do Brasil veio ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, com Philippe Coutinho, que bateu da entrada da área sem chances para o goleiro salvadorenho. Jogando com inspiração, Neymar atuou pelo meio, armando boas jogadas e aparecendo com perigo no ataque. Em uma dessas jogadas, tromba na grande área com o zagueiro adversário e o juiz vê simulação, aplicando cartão amarelo.

Tite aproveita a virada para fazer duas mudanças: entrada de Fred em lugar de Casemiro e de Felipe em lugar de Dedé na zaga. Em estreia inspirada, Richarlison fez o quarto gol brasileiro logo aos 5 minutos, aproveitando uma sobra de bola. A estreia estava terminando ali, porque logo depois sairia para dar lugar a Lucas Paquetá.

O treinador da seleção brasileira ainda aproveitou para fazer mais mudanças nos primeiros minutos do segundo tempo, entrando também Everton (saindo Philippe Coutinho) e Willian (saindo Douglas Costa). Outra alteração ocorre aos 24 minutos, com a entrada de Andreas Pereira em lugar do volante gremista Arthur.

Partida segue com muitos gols perdidos e boas defesas do goleiro salvadorenho Henry Hernández. A incompetência do ataque foi redimida pela subida na área do zagueiro Marquinhos, que marca de cabeça o quinto gol, aos 45 minutos. Foi o único a jogar todo o tempo dos dois amistosos nos Estados Unidos. Merecida recompensa após ser injustiçado por Tite com o banco de reservas durante a Copa da Rússia.