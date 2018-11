Viaduto na Marginal Pinheiros cede e via expressa é interditada

Um viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros, próximo à Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, cedeu cerca de dois metros na madrugada de hoje (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ruptura ocorreu por volta das 3h30. Não houve feridos.

O local é rota de acesso à Rodovia Castello Branco, que leva a cidades do interior do estado. Nesta manhã, o trânsito foi desviado para a pista local, provocando engarrafamento na região do Parque Villa Lobos.

A prefeitura de São Paulo informou que será feito o escoramento do viaduto para que sejam apuradas as causas do acidente e iniciadas as obras de recuperação. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que não é possível estabelecer prazo para conclusão dos trabalhos. “O escoramento é necessário para aliviar a carga no pilar onde houve o rompimento da estrutura e garantir a segurança dos profissionais que irão trabalhar no local”, acrescentou a nota.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras fiscaliza periodicamente as estruturas dos 185 viadutos e pontes sob a responsabilidade do governo municipal e que durante as vistorias não foram constatados riscos estruturais.

No último dia 9 foi aberta licitação para contratação de empresas que farão projetos estruturais e executivos de requalificação e laudos técnicos para manutenção de 33 pontes e viadutos.

As prioridades foram definidas com o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco).