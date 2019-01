Crivella anuncia intervenção no BRT e reajuste de tarifas de ônibus

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou hoje, (29), uma intervenção no sistema rápido de transporte, os chamados (BRTs) e um reajuste nas tarifas dos ônibus urbanos no município do Rio, com a finalidade de reestruturar o sistema de transporte público de passageiros no município. O reajuste nas passagens de ônibus começa a vigorar a partir do primeiro minuto do próximo sábado (2). O valor da tarifa sobe de R$ 3,95 para R$ 4,05.

De acordo com Crivella, essas medidas foram tomadas com o objetivo de equilibrar o tripé que forma o sistema de transporte do Rio de Janeiro: clientes, empresas e a prefeitura. Com a intervenção no BRT, a prefeitura do Rio espera apresentar no prazo de 180 dias um diagnóstico do sistema. Com isso, será possível estabelecer um plano de ação para qualificar a gestão e implementar medidas que melhorem os serviços prestados à população. O interventor será o ex-deputado Luiz Alfredo Salomão.

“Estamos com problemas nos BRT’s, sobretudo na Zona Oeste. Na Avenida Cesário de Melo, há várias estações sem operar. Os BRT’s estão superlotados, há queixas da população sobre superlotação também nos terminais, diminuição da frota e demora nos horários. Desde o começo do nosso governo, temos procurado, junto aos consórcios que operam o sistema BRT, encontrar uma solução, mas não conseguimos. O que restou para nós foi fazer a intervenção” avaliou o prefeito.

Intervenção no BRT

A intervenção começa a valer a partir de amanhã (30), com duração de seis meses. O decreto com a determinação do prefeito foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município na tarde de hoje. A intervenção se deve à baixa qualidade na prestação do serviço e em cumprimento ao que está previsto no contrato, que dá ao poder concedente a possibilidade de intervir caso o serviço não seja prestado com eficiência.

A Controladoria Geral do Município realizou uma pesquisa que constatou insatisfação alta dos usuários com o serviço prestado pelo BRT. O foco do problema no sistema de ônibus da cidade está concentrado principalmente no mau atendimento do BRT, apontou o levantamento. Além disso, em áreas controladas pelo tráfico de drogas, principalmente na zona oeste, alguns usuários pulam a roleta e não pagam a tarifa, provocando um grande prejuízo mensal ao transporte.

Reajuste das tarifas

O novo valor da passagem (R$ 4,05) entrará em vigor no primeiro minuto do próximo sábado, dia 2 de fevereiro. Com o reajuste das tarifas, a Prefeitura assegura o equilíbrio econômico e financeiro às empresas que operam o transporte público de passageiros por ônibus no município. Elas vêm enfrentando sérias questões econômicas, o que tem comprometido a oferta e a melhoria dos serviços.

Melhorias

A partir do reajuste, a receita adicional para as empresas de ônibus terá que ser investida na melhoria do sistema e no cumprimento das metas acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre os empresários e a prefeitura em junho do ano passado.

Crivella disse que as concessionárias cumpriram com aquilo que foi determinado em meados do ano passado. "Chegaram a 60% da nossa frota com ar-condicionado, apresentaram os balancetes e fizeram até mais: colocaram internet, tomadas [para carregar celular] e também desistiram de todas as ações que tinham contra a Prefeitura na Justiça. Finalmente, deram a primeira cota para ajuda da pavimentação das principais rodovias da cidade. Depositaram R$ 1 milhão, e serão mais sete parcelas, somando R$ 7 milhões” – explicou.

Edição: Sabrina Craide