Depois de uma semana internado, ator Caio Junqueira morre no Rio

O ator Caio Junqueira morreu no início da manhã de hoje (23) depois de ficar uma semana internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O artista sofreu um acidente automobilístico no dia 16 de janeiro, no Aterro do Flamengo, também na zona sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele estava internado no centro de tratamento intensivo (CTI) e morreu vítima de complicações do acidente. O ator tinha passado por uma nova cirurgia na última segunda-feira (21).

Caio Junqueira tinha 42 anos e trabalhou em várias novelas e séries televisivas. Também interpretou o aspirante Neto, no filme Tropa de Elite, lançado em 2007.

Sua estreia na televisão aconteceu aos 9 anos de idade, no programa “Tamanho família”, na extinta TV Manchete. Ao todo, participou de 20 produções para a televisão e 15 longas para o cinema. Seu papel mais famoso foi o do aspirante 06, no filme Tropa de Elite.

Pelas redes sociais, vários artistas lamentaram a morte do autor. A autora Gloria Perez publicou: “Meu eterno Cadinho”. A atriz Bianca Rinaldi disse: “Perco mais um querido companheiro de trabalho e grande amigo. Vou sentir saudades de você”.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do ator.

