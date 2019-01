Disque 100 já recebeu 38 ligações relativas à tragédia de Brumadinho

A central do Disque 100, disponibilizada para atender a denúncias e informações relativas à tragédia de Brumadinho (MG), recebeu, no seu primeiro dia de operação, 38 ligações. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), até as 14h deste domingo (27), 32 pessoas utilizaram o canal para comunicar desaparecimentos; três entraram em contato para informar sobre o paradeiro de vítimas; dois telefonemas trataram de violações de direitos e um terceiro da possibilidade de haver um novo rompimento de barragem na região.

Em quatro das ligações foram registradas reclamações contra a Vale, mineradora responsável pela barragem construída na região, que se rompeu na tarde da última sexta-feira (25).

O ministério informou que outras quatro pessoas procuraram o Disque 180, normalmente utilizado para receber denúncias de violência contra a mulher, e que agora também trabalha no registro de informações sobre o acidente. Todas as mensagens foram encaminhadas às autoridades do governo de Minas Gerais.

Em nota, a ministra Damares Alves defendeu a importância do canal, argumentando que "qualquer informação neste momento é preciosa e pode salvar vidas".

Centrais telefônicas

O Disque 100, administrado pelo Ministério da Mulher, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100.

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 é um serviço atualmente oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Brasil e em outros 16 países: Argentina, Bélgica, Espanha, EUA (São Francisco e Boston), França, Guiana Francesa, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela.

Edição: Fernando Fraga