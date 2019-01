Governo estuda ajuda a municípios alagados no Rio Grande do Sul

O governo federal sinalizou com a possibilidade de ajudar com R$ 24 milhões os 24 municípios do Rio Grande do Sul que sofrem com as chuvas na região. Em reunião nesta terça-feira (22), no Palácio do Planalto, da qual particiaram ministros e prefeitos das cidades atingidas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, levantou a possibilidade de repassar essa verba.

O aporte ainda está passível de confirmação, mas os prefeitos, no entanto, saíram do Planalto confiantes na ajuda federal. “O governo vai levar à discussão amanhã [23} a liberação de R$ 24 milhões para estes municípios, R$ 1 milhão para cada município. Há uma grande possibilidade. Mas todos nós saímos confiantes de que será liberado esse recurso”, disse o prefeito de Santiago, Tiago Gorski.

Uma nova reunião será feita amanhã entre integrantes do governo federal para confirmar esta e outras possíveis ações para auxiliar a região afetada pelas chuvas no estado. De acordo com Gorski, o dinheiro será para usado na reconstrução de estradas e pontes destruídas pelas chuvas. São estradas importantes para o escoamento da produção agrícola, acrescentou o prefeito.

“O pleito foi focado na infraestrutura rural, na recuperação de estradas, pontes, pontilhões, para dar acesso ao escoamento da safra de arroz e soja que nos próximos dias já inicia a colheita”. Na próxima quinta-feira (24), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fará uma visita ao estado.

As chuvas atingem com gravidade a região desde os primeiros dias do ano. De acordo com a Defesa Civil, são mais de 10 mil pessoas afetadas, das quais 5 mil desalojadas, 1,5 mil desabrigadas e 3,5 mil com danos em suas casas. Foram registradas quatro mortes em Alegrete, Santana da Boa Vista e Quaraí.

Edição: Nádia Franco