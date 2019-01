Governo vai distribuir chips de celular para famílias em Brumadinho

O governo de Minas Gerais vai distribuir hoje (29), a partir das 16h, 300 chips para telefone celular às famílias cujos parentes estão desaparecidos em decorrência do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, próximo a Belo Horizonte.

O chefe do Gabinete Militar de Minas Gerais, coronel Evandro Geraldo Borges, afirmou as famílias poderão utilizar os chips de celular para contatos com as autoridades, busca de informações e dados. Os interessados deverão pegar o material no Espaço de Conhecimento em Brumadinho.

Pelo último levantamento, há 288 pessoas desaparecidas. De acordo com coronel Borges, o número de 65 mortos deve aumentar.

