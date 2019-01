Veja imagens do rompimento da barragem em Brumadinho

Uma barragem da mineradora Vale rompeu-se na cidade de Brumadinho, próxima a Belo Horizonte. As informações preliminares foram dadas pela Defesa Civil. A Vale do Rio Doce divulgou nota sobre o rompimento. “As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a empresa.

Veja imagens da lama que atingiu a cidade de Brumadinho:

Edição: Carolina Pimentel