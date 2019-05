Chacina deixa quatro mortos no Grande Rio

Uma chacina deixou pelo menos quatro mortos na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no início da noite de ontem (26). Criminosos não identificados atiraram contra pessoas que participavam de festa em um bar na rua João Damasceno, no bairro Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes do Batalhão de São Gonçalo chegaram no local, duas pessoas já tinham morrido. Elas foram identificadas como José Luis Caetano Duarte e Janete Bezerra Santos Ribeiro.

Outras duas pessoas morreram depois de dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres: Fábio Rosa de Souza e Valdir Pinto de Oliveira Sobrinho.

Outras sete pessoas ficaram feridas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos dois feridos foram encaminhados ao Hospital Alberto Torres: Carlos Augusto dos Santos já teve alta e Eduardo Ribeiro da Silva está em situação estável.

Os feridos deram entrada no Pronto Socorro de São Gonçalo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e os agentes estão buscando imagens e informações sobre a autoria do crime.

