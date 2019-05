Neymar sente desconforto no joelho em treino da seleção

O atacante Neymar deixou o treino da Seleção Brasileira desta terça-feira (28), na Granja Comary, em Teresópolis, com um desconforto no joelho esquerdo. De acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta “já iniciou tratamento e segue em observação”. O jogador sentiu o joelho após concluir uma jogada no ataque com a perna esquerda.

Segundo o auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier, os treinos da Seleção Brasileira neste período de preparação para a Copa América servirão para refinar o conceito de jogo já definido do Brasil. Na atividade tática de hoje, o técnico Tite promoveu um trabalho coletivo usando apenas um lado do campo principal, com dois times completos, sendo um deles com o goleiro Ederson.

De acordo com a CBF, o treino foi intenso e com altos níveis de concentração e dedicação dos atletas para construir jogadas e buscar as oportunidades de gol. A movimentação em campo reduzido exigiu dos jogadores muita velocidade de raciocínio para definir os lances e atenção contínua ao posicionamento. O treino contou com todos os 16 convocados que já se apresentaram na Granja Comary. Cinco deles chegaram na manhã desta terça-feira: Arthur, Marquinhos, Éder Militão, Philippe Coutinho e o capitão Daniel Alves.

A programação oficial da Seleção Brasileira, prevê para esta quarta-feira (29), às 16h, um novo treino do time. Antes, às 13h30, os atletas Allan, Gabriel Jesus e Éder Militão atenderão os jornalistas na janela de entrevistas da semana no salão de coletivas de imprensa.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi (SP). Na fase de grupos da competição, o Brasil ainda vai enfrentar a Venezuela e o Peru, nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente.





Edição: Fábio Massalli