Seleção faz último treino na Granja Comary antes da Copa América

A seleção brasileira realizou hoje à tarde (4) o último treino visando a Copa América, na Granja Comary, em Teresópolis. O treinamento serviu para o técnico Tite acertar os últimos detalhes para o primeiro desafio desta etapa, o amistoso contra o Catar, em Brasília, nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30, no Estádio Mané Garrincha. A seleção embarcou agora à noite para Brasília para se concentrar na partida de amanhã.

De acordo com o volante Casemiro, a intensidade dos treinos foi muito boa e todo o trabalho também. “Tivemos tempo para trabalhar. Todos trabalhamos forte, concentrados e aplicados. Agora é pensar em jogo, descansar e ajustar os mínimos detalhes entre um jogo e outro”, disse.

Tite adiantou que Ederson e Gabriel Jesus serão titulares, mas ainda faz segredo sobre a formação do time que começará como titular contra o Catar. Para Casemiro, o jogo não será fácil. “É o campeão da Ásia. Hoje não existe jogo fácil. Temos que querer vencer. Seleção Brasileira precisa sempre vencer, mas não vamos esperando jogo fácil. Vai ser difícil. Temos que ter respeito”.

Apresentação de lateral

O lateral-direito Fagner se apresentou na manhã desta terça-feira no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele não treinou com o grupo, mas já iniciou tratamento com o setor de fisioterapia. Na semana passada, em partida válida pela Copa Sul-Americana, o lateral do Corinthians sentiu a coxa e deixou o campo com dores.

A equipe conta com 20 convocados na delegação. Roberto Firmino e Alisson só se apresentarão em Porto Alegre no dia 6. Já Cássio, que joga esta noite pelo seu clube, o Corinthians, na partida contra o Flamengo, no Maracanã, se apresenta em Brasília amanhã e vai para o banco de reservas contra o Catar.

Visita de escolas públicas

A seleção brasileira sempre que se despede do período de treinamento na Granja Comary recebe convidados especiais para acompanhar a última atividade do grupo. Alunos entre 7 e 13 anos de duas escolas públicas de Teresópolis puderam ter contato com os ídolos, entre eles Richarlison e Gabriel Jesus A dupla de atacantes fez a alegria das 50 crianças, distribuindo selfies, fotos e autógrafos.

A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis escolheu as escolas que apresentaram melhor no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2017. Foram contemplados: o Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima e a Escola Alfredo Ignácio Jorge.



*Com informações da CBF



Edição: Fábio Massalli