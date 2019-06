A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou dia 7 de junho. O jogo de estreia foi em Paris, no estádio Parc de Princes. A anfitriã França venceu a Coreia do Sul por 4 a 0. A primeira rodada da fase de grupos terminou com a maior goleada em Copas do Mundo. Os Estados Unidos venceram a Tailândia por 13 a 0.

Teste seus conhecimentos sobre a Copa Feminina na França:

Edição: Liliane Farias