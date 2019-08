Morre escritora e roteirista Fernanda Young, aos 49 anos

A escritora, roteirista, apresentadora e atriz Fernanda Young morreu neste fim de semana, aos 49 anos, em Gonçalves, Minas Gerais.

Fernanda Young escreveu séries famosas, como "Os Normais", apresentou programas no canal GNT e escreveu livros.

No mês que vem, Fernanda estrearia em São Paulo a peça Ainda Nada de Novo, centrada na relação entre duas artistas lésbicas, interpretadas por ela e Fernanda Nobre.

Fernanda Young era casada com o roteirista Alexandre Machado, com quem fez vários trabalhos, incluindo a série Shippados, que estreou em junho no Globoplay e era protagonizada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch. Seu corpo será velado no Cemitério de Congonhas, em São Paulo, e o enterro está marcado para as 16h15.

Em nota divulgada na tarde de hoje, o Grupo Globo informou que Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25) em decorrência de complicações respiratórias, depois de uma crise de asma.



A escritora nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e trabalhou na TV Globo desde 1995, quando estreou como roteirista na série "A Comédia da Vida Privada".



Fernanda tinha quatro filhos: as gêmeas Cecília Maddona e Estela May, de 19 anos, Catarina Lakshimi, de 10 anos, e John Gopala, também de 10 anos.

Matéria atualizada àS 14H44 para acréscimo de informação*

Edição: Maria Claudia