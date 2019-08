Polícia Civil faz operação contra pedofilia no Rio

Policiais civis do Rio de Janeiro cumprem hoje (28) mandados de busca e apreensão contra 13 suspeitos de compartilhar fotos e vídeos contendo pornografia infanto-juvenil, pór meio de um grupo de WhatsApp. Os alvos são investigados por receber ou enviar esses arquivos de pedofilia por meio do aplicativo de mensagens instantâneas, de acordo com a Polícia Civil.

Investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima identificou que o grupo, formado por homens e mulheres, tem ramificações inclusive fora do país.

Os mandados estão sendo cumpridos na capital e em municípios da região metropolitana (Itaguaí, Nova Iguaçu e São Gonçalo) e do interior (Miracema, Campos dos Goytacazes, Araruama, Silva Jardim, Barra Mansa).

