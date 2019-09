Inmet emite aviso vermelho para todo o DF devido à baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (5) aviso vermelho para toda a região do Distrito Federal, diante da previsão de repetirem as mesmas condições climáticas registradas nessa quarta-feira (4), quando a cidade do Gama registrou recorde de 8% de umidade relativa do ar, superando os 9% ocorrido também no Gama, 29 de agosto de 2017.

De acordo com a meteorologista Naiane Araújo, o aviso vermelho é dado quando o nível de umidade fica abaixo dos 12% e é destinado às autoridades de Defesa Civil para que decidam sobre adoção de medidas que evitem o desconforto para a saúde da população e também para ações de prevenção e combate às queimadas.

Ela explicou que o fenômeno é causado por uma massa seca e quente que está estacionada na região central e deve permanecer por mais sete ou dez dias. Naiane explicou que esse tipo de ocorrência, de temperatura elevada e baixa umidade, faz parte do padrão climático comum nesta época do ano no DF.

A meteorologista informou ainda que Brasília completa nesta quinta-feira 94 dias sem chover e que essa situação só deverá mudar na segunda quinzena deste mês, com a chegada ainda fraca da chuva, uma característica do período de transição, quando o período seco começa a ir embora dando lugar a estação mais chuvosa.

