PM é morto e dois são feridos, em confronto no Complexo do Alemão

Um policial militar foi morto e dois outros ficaram feridos, em um confronto com criminosos, na tarde desta terça-feira (3), no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), o cabo Rafael dos Santos Neves estava em serviço na localidade conhecida como Fazendinha, quando foi atingido, juntamente com os dois policiais, por disparos de traficantes.

Rafael atuava pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), tinha 39 anos, e estava na PM desde 2009. Ele deixou esposa, um filho e um enteado. Ainda não há informações sobre o local de sepultamento.

Os dois outros PMs atingidos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão e transferidos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde deles é considerado estável.

Edição: Liliane Farias