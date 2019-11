Servidores da Esplanada terão ponto facultativo quarta e quinta-feira

Os servidores públicos da Esplanada dos Ministérios terão ponto facultativo nesta quarta (13) e quinta-feira (14). O Diário Oficial da União publicou, em edição extraordinária, portaria que dispensa do trabalho os servidores da administração pública federal nos dois dias da 11ª Reunião de Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a portaria estabelece que caberá aos dirigentes dos órgãos e das entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar o funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, inclusive os relacionados ao encontro do Brics. A portaria esclarece que apenas os órgãos localizados na Esplanada ou em vias adjacentes terão ponto facultativo.

Na semana passada, o governador Ibaneis Rocha também estabeleceu ponto facultativo para os servidores públicos do Distrito Federal na quarta e na quinta-feira. Segundo o governo local, a medida foi tomada para reduzir o trânsito nos dois dias do encontro do Brics.

Interdições

A Esplanada dos Ministérios terá o trânsito fechado por 48 horas, da 0h de quarta-feira às 24h de quinta-feira. A via S1, que desce para o Congresso, será interditada na altura da Catedral, e os veículos serão desviados para a via L2 Sul. Na via N1, que sobe do Congresso para a Rodoviária do Plano Piloto, a interdição será da altura da via L4, próximo ao Corpo de Bombeiros, até a via L2 Norte.

O tráfego de veículos também será interrompido na S2, desde a altura da L2 Sul (rotatória aos fundos da Catedral) até a altura da L4 Sul, ao lado da Procuradoria-Geral da República. Na via N2, o fluxo será fechado desde a rotatória do buraco do Tatuí, na L2 Norte, até a altura da L4 Norte.

Também haverá interdições no Setor de Clubes Esportivos Sul, nas proximidades do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), onde ocorrerão eventos relacionados à reunião do Brics. As vias de acesso ao CICB serão fechadas durante toda a quarta-feira (13), da 0h às 20h.

